Milan, Baiocchini: “Bonaventura e Leao due risorse importanti per Pioli”

MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, in collegamento da Milanello ha fatto il punto sulla squadra rossonera, soffermandosi in particolar modo su Jack Bonaventura e Rafael Leao, che saranno molto importanti per Stefano Pioli alla ripresa del campionato.

"La panchina si accorcia ma potrebbe allungarsi se i panchinari facessero lo stesso percorso di Rebic. All'inizio trovava poco spazio sia con Giampaolo che con Pioli poi dal celebre match dell'Udinese e dal gol con il Brescia è diventato un uomo importantissimo facendo guadagnare 5 punti complessivi al Milan in due partite. Leao e Bonaventura potrebbero essere due calciatori capaci di dare una svolta dalla panchina e, in questo senso, Pioli in questa ripresa del campionato farà largo uso della panchina".