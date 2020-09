Milan, auguri di buon compleanno al ‘Fenomeno’ Ronaldo: 44 anni per lui

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio noto solo come Ronaldo, è uno di quei giocatori entrati nella storia del calcio direttamente dalla porta principale.

Ronaldo, nato a Rio de Janeiro il 22 settembre 1976, compie oggi 44 anni. In carriera gol a raffica, e a fine carriera ha vestito anche la maglia del Milan. Arrivato a gennaio 2007 sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, ci restò fino a giugno 2008, ma la sua avventura fu condizionata dai problemi fisici.

In totale, per Ronaldo, solo 20 presenze in rossonero e 9 reti. Ronaldo viene ricordato per essere stato anche una grande bandiera del Real Madrid, dell’Inter e prima ancora del Barcellona e del PSV. ‘Fenomeno’, tanti auguri da parte nostra.