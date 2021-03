Milan, auguri ad Arrigo Sacchi: la leggenda rossonera compie 75 anni

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, compie oggi 75 anni. Un innovatore unico e irripetibile che ha scritto la storia rossonera

Un'icona del Milan del passato compie oggi 75 anni: auguri ad Arrigo Sacchi! L'ex allenatore rossonero ha rappresentato un modello da seguire per tutte le generazioni successive, strabiliate dalle sue idee rivoluzionarie con cui ha portato il Diavolo sul tetto del mondo. Un palmares incredibile composto da due Coppe dei Campioni, uno Scudetto, due Coppe Intercontinentali, una Supercoppa Italiana e due Supercoppe Europee. Formò una squadra formidabile passata alla storia come 'Il Milan degli Immortali', con i tre olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard in prima linea e con una difesa straordinaria che suonò quasi come un ritornello in quegli anni: Tassotti-Baresi-Costacurta-Maldini. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMiilan.it, Leggenda!