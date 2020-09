Milan, auguri a una leggenda rossonera: Shevchenko compie 44 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Spegne oggi 44 candeline un mostro sacro della storia del Milan, uno di quei giocatori che ha fatto innamorare tanti bambini ai suoi tempi: Andriy Shevchenko.

‘Sheva’, così era soprannominato dai tifosi del Diavolo, ha vestito la maglia rossonera per 8 stagioni in totale, in 2 esperienze diverse. Nell’estate del 1999, il Milan lo acquistò dalla Dinamo Kiev per 24 milioni di euro. Chiuse la sua prima parte di carriera rossonera nell’estate 2006 quando il Chelsea di Roman Abramovich, per averlo, tira fuori la cifra record per quei tempi di 45 milioni di euro.

L’esperienza inglese non è delle più entusiasmanti, e dopo 2 stagioni, ecco che Shevchenko torna al Milan. Anche il ritorno in rossonero però non è molto felice, allora, nell’agosto 2009 torna alla Dinamo Kiev per chiudere la carriera nel 2012 dopo gli Europei giocati con la sua nazionale. In totale ‘Sheva’ con il Milan ha disputato 322 partite segnando 175 gol.

Questo bottino di reti lo rende il secondo miglior marcatore di sempre nel Milan. Il palmares con il Diavolo parla di 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. A livello personale, ma sempre legato al Milan, Shevchenko ha vinto il Pallone d’Oro nel 2004 e la classifica cannonieri della Serie A nel 1999/2000 (alla sua prima stagione nel campionato italiano) e nel 2003/2004. Con la nazionale ucraina ha giocato 111 partite segnando 48 gol. Attualmente, Shevchenko ricopre il ruolo di CT per l’Ucraina. Tantissimi auguri da parte di tutta la nostra redazione.