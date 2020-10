Milan, auguri a Legrottaglie: in carriera una sola presenza in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 44 anni Nicola Legrottaglie, ex difensore centrale che ha militato anche 6 mesi nel Milan.

Arrivato in rossonero il 31 gennaio 2011 dalla Juventus per coprire i tanti infortuni che la squadra aveva in quel periodo, Legrottaglie con il Diavolo ha giocato una sola volta. Il giorno seguente al trasferimento, infatti, ha esordito con il Milan nel match contro la Lazio, partita nella quale entra nell’intervallo per sostituire l’infortunato Daniele Bonera, ma è costretto a sua volta ad uscire anzitempo dal campo per uno scontro con l’attaccante ceco Libor Kozák. Da li in poi tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare altre partite con il Milan. Nonostante ciò, ha festeggiato lo scudetto 2010/2011 con i rossoneri. A fine stagione Legrottaglie e il Milan non hanno rinnovato l’accordo, così, l’ex calciatore di Gioia del Colle, chiuse la sua esperienza in rossonero.

VINCI UN BIGLIETTO GRATUITO PER MILAN-ROMA >>>