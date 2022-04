Milan, c’è un attacco da rinforzare: l’unico sicuro di restare è Giroud

In estate il Milan dovrà sicuramente rinforzare anche il reparto d'attacco: ad oggi, l'unico attaccante sicuro di rimanere è Olivier Giroud

Giroud, Ibrahimovic e Lazetic. Sono questi tre i centravanti del Milan, con il giovane serbo che, in realtà, sta giocando nella Primavera anziché in prima squadra. In vista della prossima stagione, i rossoneri dovranno inevitabilmente rinforzare anche il reparto d'attacco, lo stesso che, in questo periodo della stagione, sta facendo fatica nel segnare con regolarità.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ad oggi l'unico sicuro di rimanere nel Milan anche nella prossima stagione è Olivier Giroud. L'attaccante francese, infatti, è in scadenza di contratto nel 2023. Non è certo di restare, invece, Zlatan Ibrahimovic. Il discorso che riguardalo svedese è diverso, in quanto sta valutando se continuare a giocare oppure appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. Una decisione sicuramente non semplice da prendere. Riguardo Lazetic, non è da escludere che il prossimo anno potrà trasferirsi in prestito per crescere senza avere troppe pressioni, magari andando in una squadra in cui possa essere anche un titolare.

E' vero, ci sono altri giocatori nella rosa di Pioli che potrebbero adattarsi nel ruolo di prima punta. Tra questi ci sono Rafael Leao e Ante Rebic, i quali sono in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro. L'attaccante portoghese ha il nuovo contratto in stand-by a causa dei problemi che riguardano il suo trasferimento dallo Sporting al Lille, mentre il croato non sta disputando affatto una grande stagione. Non è da escludere, dunque, che possa trasferirsi altrove al termine di questa stagione. Una stagione che il Milan spera di festeggiare cucendosi il tricolore sul petto. Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.

