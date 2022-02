Milan, gli attaccanti volano: con Pioli più gol per tutti

L'attacco del Milan, così come viene riportato dal Corriere dello Sport, sta andando molto bene: sono 31 i gol realizzati con 8 giocatori

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'attacco del Milan. Il Diavolo in questo momento è primo in classifica e i suoi attaccanti non sbaglia un colpo: solo l'Atalanta tiene il passo dei rossoneri. Zlatan Ibrahimovic rimane il capocannoniere della squadra, ma ci sono tutti gli altri che stanno facendo bene anche senza lo svedese.

Come detto, sono trentuno i gol realizzati dall'attacco milanista. L'Atalanta ha gli stessi numeri, mentre Napoli, Inter e Juventus inseguono. I partenopei contano 29 gol, i nerazzurri 27 e i bianconeri 20. Insomma, questa statistica dimostra come il gioco di Pioli sia in grado di esaltare gli uomini offensivi che ha a disposizione. Bene anche anche la Lazio, ma è troppo staccata per pensare allo scudetto.

Il protagonista principale in questo momento è Olivier Giroud. Il francese, insieme a Rafael Leao, ha raggiunto la doppia cifra di gol in stagione. Il suo segreto? Quello di partite titolare. Le dieci rete segnate in stagione, infatti, sono arrivate tutte quando il francese è partito dal primo minuto. Ibrahimovic al momento è out, ma quando ritornerà a disposizione non sarà facile per Pioli scegliere. Esclusiva De Vecchi: "Scudetto? Corsa a due tra Milan e Inter".

