Milan, due attaccanti per sognare. Investcorp, termina la due diligence (getty images)

Buon 25 aprile a tutti voi, tifosi del Milan. Anche oggi mattinata ricca di notizie a tinte rossonere dopo la grande vittoria di ieri contro la Lazio. La dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe fiondarsi su due grandi attaccanti per sognare in grande, mentre ci sono delle novità riguardo la cessione del club ad Investcorp. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.