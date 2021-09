Milan-Atletico Madrid, Gordon Singer presente a San Siro / News

Gordon Singer, rappresentane del fondo Elliott, è presente a San Siro in occasione di Milan-Atletico Madrid di Champions League

Dopo 7 lunghi anni l'attesa è ormai finita: San Siro è di nuovo pronto ad ospitare una partita di Champions League. Una partita importantissima e difficilissima per gli uomini di Stefano Pioli, che vogliono cancellare lo zero in classifica dopo la sconfitta di Liverpool. A sottolineare l'importanza della gara c'è anche la presenza di Gordon Singer in tribuna, rappresentante del fondo Elliott. A riportarlo è 'TuttoMercatoWeb'. Segui con noi il live testuale di Milan-Atletico Madrid