Milan-Atalanta, stamattina bandiera bergamasca fuori da Milanello

MILAN NEWS – Ieri è arrivata la prima brutta sconfitta della stagione rossonera. Milan-Atalanta è finita 0-3. Una partita persa male e persa con merito, ma che comunque non ha tolto al Milan il primo posto in classifica e il “titolo” di campione d’inverno. Stamattina, tuttavia, il risveglio non deve essere stato dei migliori per Stefano Pioli e i suoi giocatori. Ad accentuare il tutto, anche un piccolo sfottò dei tifosi atalantini, che hanno esposto una bandiera nerazzurra con su scritto “Grazie ragazzi” all’esterno di Milanello. Un gesto che sicuramente avrà fatto aumentare la rabbia dei milanisti. Ora l’augurio è che questa rabbia si trasformi in reazione.

