Milan-Atalanta non è finita: lo sfottò di de Roon a Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non è ancora finita Milan-Atalanta nonostante si sia giocata sabato pomeriggio. Il centrocampista olandese dei bergamaschi Marten de Roon, infatti, ha preso in giro Zlatan Ibrahimovic sui social, postando un video con le parole dello svedese a Duvan Zapata (“Ho fatto più gol io che partite te in tutta la tua carriera”) e poi le tre reti della squadra di Gasperini segnate a San Siro.

