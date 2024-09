Milan, Asus è il nuovo Official Computer Hardware Partner del club

Massimo Merici, System Business Group Director di ASUS ha commentato: “Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme a un partner riconosciuto come AC Milan: siamo sicuri che insieme potremo veicolare al meglio i valori che ci accomunano, come la passione e l’ambizione, portando i nostri utenti a essere uniti nell’amore per la tecnologia e per lo sport. Insieme creiamo una squadra affiatata, volta al successo e sempre alla ricerca di esperienze incredibili”. LEGGI ANCHE: Milan, super Pavlovic: il suo primo allenatore lo paragona a tre mostri sacri >>>