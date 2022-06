Milan, Assemblea Piccoli Azionisti: il punto tra Elliott, RedBird e Nuovo Stadio

L’Associazione ritiene che Elliott Advisors Uk Limited e il management abbiano operato bene guardando tanto al Milan di oggi tanto a quello di domani , permettendogli di intraprendere la strada della trasparenza e della sostenibilità che costituisce un presupposto essenziale per una crescita organica e duratura

Il riassetto societario, che vedrà l’ingresso nella compagine azionaria di RedBird Capital, è stato accolto di buon grado da APA Milan che garantirà fin da subito spirito di collaborazione e costruzione che contraddistingue l’associazione da sempre; in tal senso APA Milan si attiverà al fine di fornire a RedBird tutte le interlocuzioni utili e necessarie. La nuova partnership societaria, unita ai successi sportivi, alla preziosa attività di talent scouting, nonché ad un’ottimale gestione commerciale, potrà rappresentare un volano di sviluppo importante per il Milan.

Nel corso dell’Assemblea si è parlato inoltre della questione del nuovo stadio del Club; APA Milan ritiene che quest’ultimo sia essenziale per il futuro del Milan e per far sì che possa tornare e rimanere saldamente ai vertici del calcio mondiale. Un percorso volto alla costruzione di un nuovo stadio del Milan, casa dei soli tifosi rossoneri, scalderebbe il cuore a tutti gli appassionati milanisti.