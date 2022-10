Milan, durante l’assemblea degli azionisti ci saranno modifiche allo statuto

Stando a quanto riporta 'Calcio&Finanza', il prossimo 26 ottobre si terrà l'assemblea degli azionisti e tra i temi da trattare ci saranno anche diverse modifiche allo statuto del Milan. Al centro dell'incontro ci sarà l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2022. un esercizio che ha fatto registrare una riduzione delle perdite rispetto alla stagione 2020/21 in calo a 66.5 milioni di euro (contro i 96,4 milioni di euro dell’anno precedente). In crescita anche i ricavi per il Milan, che hanno raggiunto i 297,7 milioni di euro.