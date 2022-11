Milan, sul podio per gli ascolti TV: ecco chi precede i rossoneri

Passata l'ultima giornata di Serie A, è tempo di sosta e di Mondiale. Tra pochi giorni le Nazionali si sfideranno in Qatar per alzare la coppa più ambita. Una statistica curiosa e anche rilevante è quella degli ascolti TV. Ora che il campionato è in pausa, possiamo andare ad analizzare quali siano le squadre più seguite in Italia.