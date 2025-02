Milan, arriva il Premio Amico dei Bambini: ecco gli ospiti e tutti i dettagli

Lucas Biglia (allenatore Settore Giovanile Dilettanti Us Aldini)

Gabriel Paletta (allenatore Settore Giovanile Dilettanti Us Aldini)

Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo: sostenere il progetto di Ai.Bi. Amici dei Bambini “ Non toccatemi la mamma ” a favore delle donne accolte e protette con i loro figli nelle comunità mamma-bambino e accompagnate verso il recupero della propria indipendenza negli appartamenti di semi e alta-autonomia costruiti per loro.

Tornando al torneo, sarà riservato alla categoria Esordienti 2012, si svolgerà dal 30 marzo al 10 giugno 2025 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 38 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, Atalanta BC, Como 1907, Torino FC, AC Monza e US Sassolo.