Milan, Antonio Vitiello sui rinnovi: “Ci sono segnali positivi”

Il noto giornalista ha parlato a Radio Rossonera della situazione rinnovi di contratto in casa Milan: ecco le sue dichiarazioni.

Arrivano buone notizie sui rinnovi di contratto in casa Milan, come sottolinea Antonio Vitiello, giornalista rossonero, ai microfoni di Radio Rossonera: "Arrivano segnali positivi. Segnali di fiducia da parte del Milan e degli entourage dei giocatori. Proprio recentemente ho fatto un check con quello di Theo Hernandez e si sta andando bene avanti. Si è a buon punto. Non so dare tempistiche, anche perché col Milan è meglio non darle. Quando il Milan lavora su un'operazione di mercato ci mette un po' di più, ma l'importante è arrivare alla meta. Ovvero la firma di Theo Hernandez, di Rafael Leao e di Bennacer ovviamente. Le cifre saranno raddoppiate o triplicate. Anche perché attualmente gli stipendi sono bassi. 1,5 per Theo Hernandez e Bennacer, 2 per Rafael Leao e devono essere alzati. Così come gli anni, che passeranno al 2026. Le contrattazioni vanno bene, ma per le tempistiche aspettiamo. Inutile dire che firmeranno settimana prossima se non succederà. Ricordiamo che scadono nel 2024, c'è ancora un po' di tempo". Questo intanto lo sfogo di Stefano Pioli a DAZN >>>