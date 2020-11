Milan, Antonini: “Bonera? La presenza di Ibrahimovic lo aiuterà” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Antonini su Bonera

MILAN NEWS – Luca Antonini, ex giocatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato di Daniele Bonera, che sostituirà Stefano Pioli a Napoli. Ecco cosa ha detto.

"Bonera vive i giocatori tutta la settimane e Pioli gli sta dando grande fiducia. I giocatori sono professionisti, anche se non c'è l'allenatore devono dare il massimo. Nella testa dei giocatori quella di Pioli è un'assenza che non peserà. La presenza di Ibra, che ha giocato con Bonera, può dare maggiore tranquillità e serenità ai rossoneri".