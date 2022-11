Milan, anticipazione sulla seconda e terza maglia della prossima stagione

Nonostante si è nel pieno della stagione, arrivano alcune anticipazioni sulle maglie del Milan della prossima stagione. Secondo quanto riferisce 'Footy Headlines', noto sito per le anticipazioni sulle maglie da gioco ufficiali delle squadre di calcio, ha fornito i primi dettagli sulla seconda e terza divisa del Milan per la stagione 2023/24. Prodotta da Puma , la seconda maglia sarà a base bianca a cui si aggiunge un argento chiaro. Il logo potrebbe essere argento chiaro ma anche nero. Inoltre, potrebbero essere utilizzati anche alcuni elementi rossi e neri.

Per quanto riguarda la terza maglia, invece, i colori saranno rosso ruggine e blu ruggine. Il logo del Milan molto probabilmente non rispetterà i colori tradizionali, ma verrà ricolorato in base al pattern principale della maglietta.