Milan, ansia per le condizioni di Tonali. Contatti con gli agenti di Onana

Nella giornata di ieri il Milan ha giocato e vinto per 1-6 l'amichevole contro il Vicenza. Purtroppo, il match ha fatto registrare apprensione per le condizioni fisiche di Sandro Tonali. Nel frattempo il calciomercato non si ferma: Maldini e Massara hanno intrattenuto dei contatti con gli agenti di Jean Onana; contatti avvenuti anche con l'entourage di Fikayo Tomori, sempre più vicino al rinnovo di contratto. In conclusione, le dichiarazioni di Demetrio Albertini sulla lotta Scudetto. Nelle prossime schede le Top News di stamattina!