Milan, ansia per Kjaer. Mercato, occhio a un difensore della Ligue 1

Il Milan può sorridere per la vittoria di Genova, ma l'attenzione è rivolta a Simon Kjaer. Il difensore centrale è uscito per infortunio e oggi si sottoporrà agli esami per capire l'entità del suo problema. In primo piano anche il calciomercato, con Maldini e Massara che pensa a un nuovo innesto in Ligue 1. Oggi, infine, è in uscita il libro di Zlatan Ibrahimovic 'Adrenalina". Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.