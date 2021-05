Milan, anche oggi dirigenza al completo sui campi di Milanello | News

Le ultime notizie sul Milan. La dirigenza rossonera continua ad affiancare Pioli e i suoi ragazzi anche durante gli allenamenti settimanali

Stando a quanto riferito da Sky Sport, questa mattina il Milan ha svolto l'allenamento in vista della gara di domenica sera contro la Juventus. Anche oggi la dirigenza rossonera, composta da Maldini, Massara a Gazidis, era presente a Milanello proprio per restare vicini a Stefano Pioli e ai suoi ragazzi. In un momento così importante della stagione, una forte coesione tra il gruppo e la società potrebbe fare la differenza.