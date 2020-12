Milan, Ambrosini: “Pobega? Andare in prestito ti rende più forte” / News

Milan, Ambrosini su Pobega

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del rossonero Tommaso Pobega, in prestito allo Spezia. Le dichiarazioni su ‘Sky Sport’: “Andare a giocare fuori è fondamentale, io ho giocato un anno in Serie B (al Cesena ndr), avevo 17 anni, quando finisce il campionato la sensazione che hai su di te è diversa, così come quando sono andato a giocare a Vicenza a 20 anni, la percezione della tua forza è diversa. Prendere coscienza di poter stare a certi livelli è la base per continuare a crescere, devi verificare di potercela fare. Io mi sentivo più forte, poi al Milan dovevo presentarmi con un livello alto, ma a livello di autostima è un passaggio fondamentale. Non so se lui tornerà alla base ma questa esperienza può dargli tanto. Il fatto di continuare a giocare, anche non in una grande squadra, è fondamentale. E’ un giocatore di qualità, forte fisicamente e con un buon tiro. Ha struttura e ottimi tempi di inserimento, va migliorata la qualità ma è normale, poi fa gol, calcia tanto e bene. Questa continuità può essere importante per lui”. Maldini prova l’ultimo disperato inserimento su Szoboszlai: le ultime >>>