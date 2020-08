Milan, Amantino Mancini compie 40 anni: tanti auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Faiolhe Amantino, meglio conosciuto come Mancini, compie oggi 40 anni.

Nel corso della sua carriera, Mancini ha vestito la maglia del Milan per 6 mesi, da gennaio a giugno del 2010. Arrivato in prestito dai cugini dell’Inter, Mancini non si espresse mai a buoni livelli, e dopo sole 7 partite, il Milan decise di non rinnovare il prestito. Il calciatore così tornò in nerazzurro. Attualmente, l’ex esterno brasiliano fa l’allenatore e di recente ha guidato, per una sola partita, il Foggia Calcio in Serie D. La redazione di PianetaMilan augura a Mancini un felice compleanno.

