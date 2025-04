Milan allo sbando: scelte ritardate e fallimenti a catena!

Tifare Milan non è mai stato così difficile. La stagione deludente, il confronto con chi festeggia e – soprattutto – le continue incertezze della società stanno logorando i tifosi. Scelte sempre rimandate, dichiarazioni fuori tempo e una gestione che sembra non avere una direzione precisa. Nel video, Stefano Bressi analizza con passione e senza filtri l’attuale situazione rossonera, ripercorrendo le promesse non mantenute e gli errori che stanno costando caro. Un’occasione per riflettere e confrontarsi. Guarda il video, commenta la tua opinione e continua a seguirci su PianetaMilan.it per non perderti nulla.