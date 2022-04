Milan, allenamento personalizzato per Romagnoli: le ultime / PM News

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha svolto anche oggi allenamento personalizzato in quel di Milanello: le ultime news

Dopo il pareggio contro il Bologna, il Milan è pronto a rituffarsi in Serie A nella partita contro il Torino. La squadra si sta preparando al meglio all'appuntamento di domenica in quel di Milanello. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione Alessio Romagnoli, anche oggi, ha svolto allenamento personalizzato. Il capitano rossonero è alle prese con un problema all'adduttore sinistro e ha già saltato la gara di lunedì scorso contro i rossoblù. A questo punto sembra difficile che il numero 13 possa partire con la squadra per Torino, ma ancora non è detta l'ultima parola.