Milan, tornano in gruppo Origi, Vranckx e Rebic in vista della Juventus

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della Juventus: sono tornati in gruppo Divock Origi, Ante Rebic e Aster Vranckx

Dopo il rotondo successo contro la Sampdoria , il tecnico del Milan Stefano Pioli aveva deciso di lasciare alla squadra due giorni di riposo in vista della sfida contro la Juventus . La ripresa degli allenamenti è stata fissata per oggi, martedì 23 maggio, e infatti i giocatori si sono presentati a Milanello per la seduta.

Come riferito da 'Sky Sport', sono tornati in gruppo i tre giocatori che erano stati costretti a saltare la sfida di 'San Siro' contro la Sampdoria, ossia Aster Vranckx, Divock Origi ed Ante Rebic. Continua invece l'allenamento personalizzato per Alessandro Florenzi, mentre Zlatan Ibrahimovic ha lavorato a parte. Da segnalare come la seduta sia stata seguita, oltre che da Stefano Pioli e dal suo staff, anche da Paolo Maldini e Frederic Massara.