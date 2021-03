Milan, allarme Ibrahimovic: interrompe l’allenamento con la Svezia

Dopo soli 15' Zlatan Ibrahimovic ha interrotto l'allenamento odierno con la Svezia, seduta di preparazione all'amichevole contro l'Estonia

Secondo quanto riferito da 'SportExpressen', in Svezia, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha lasciato anzitempo l'allenamento della Nazionale del Commissario Tecnico Janne Andersson in preparazione all'amichevole di domani pomeriggio contro l'Estonia. La sua seduta di allenamento in gruppo, dunque, è durata appena 15'.