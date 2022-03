Milan, Albertosi: “Ora non si possono più regalare punti”

Albertosi, ex portiere del Milan, ha parlato di questo finale di stagione e dell'importanza di non sbagliare. Ecco le sue parole.

Ha giocato sei anni nel Milan, vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia e con grandi prestazioni, Albertosi, ex portiere. Resta ovviamente un tifoso rossonero e ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato dell'importanza di questo finale di stagione per il Diavolo, che si sta giocando lo Scudetto ed è al primo posto. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Credo che a questo punto il Milan non possa più regalare punti come ha fatto in qualche occasione. Gioca a Cagliari contro una squadra impegnata nella lotta per salvarsi e che darà tutto però c'è una grande differenza tra le due formazioni".