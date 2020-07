Milan, Alberto Gilardino compie 38 anni: tanti auguri all’ex attaccante

MILAN NEWS – Compie oggi 38 anni Alberto Gilardino.

L’ex attaccante, fra le altre, anche del Milan, attualmente svolge il ruolo di allenatore della Pro Vercelli in Serie C. Arrivato in rossonero nell’estate del 2005 per 25 milioni di euro dal Parma, Gilardino restò al Diavolo per 3 stagioni, giocando in totale 132 partite e segnando 44 gol. Con il Milan, Gilardino ha vinto 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club. Inoltre, con la nazionale italiana, Gilardino si è laureato Campione del Mondo nel 2006. Ai tempi militava proprio nel Milan. Tanti auguri a uno di quei bomber che ha fatto la storia del calcio per 10 anni a partire da metà anni 2000.

