Milan, Albertini: “Van Basten il più forte con cui ho giocato” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Albertini su Van Basten

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Albertini ha esaltato Marco Van Basten, suo ex compagno di squadra in rossonero.

"Era straordinario. E' stato il primo vero giocatore universale moderno. Aveva tutto. Fisicamente era perfetto, forte, rapido, potente e con la cattiveria del vero bomber d'area, con la classe della mezzapunta. Reputo Marco il giocatore più forte con cui ho giocato".