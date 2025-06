Milan, al via la Campagna Abbonamenti 25/26: ecco tutti i dettagli

La stagione 24/25 si è conclusa da poco ma già si pensa a quella che verrà. Il Milan pianifica l'annata del riscatto e, mentre lavora sul mercato tra entrate e uscite, annuncia la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Questa prenderà il via quest'oggi, mercoledì 25 giugno , alle ore 16:00 e avrà l'intento di riavvicinare i tifosi alla squadra rossonera dopo ultime delusioni. Un appuntamento importante per il popolo del Diavolo che, nonostante gli alti e bassi, ha fatto sempre sentire la sua voce.

I prezzi, in fase di rinnovo, rimarranno gli stessi della scorsa annata e l’unica novità riguarda l’abbonamento al settore Secondo Blu, che si affianca all’abbonamento "classico" mantenendone tutte le caratteristiche, ad eccezione della possibilità per il cambio nominativo. Per coloro che sono iscritti all'AIMC, invece, bisognerà rivolgersi al proprio Milan Club di riferimento per tutte le informazioni. Inoltre, per i soci AIMC, per tutta la durata della campagna abbonamenti, si applicherà il listino prezzi della fase di prelazione.