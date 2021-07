Milan, al Bistrot c’è Belgio-Italia con un menu a prezzo speciale

Calcio e buona cucina al bistrot di Casa Milan. Due delle più grandi passioni degli italiani si fondono nel nuovo concept.

Il Bistrot, che ha riaperto ufficialmente martedì 8 giugno, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, con aperture straordinarie previste nei fine settimana e nelle ore serali in caso di eventi e/o manifestazioni.

Il nuovo ciclo del punto di ristorazione di Casa Milan, gestito dall’azienda di ristorazione CODESA, si rivolgerà a un target trasversale ed eterogeneo. Sarà un riferimento per tutti i visitatori di Casa Milan, ma anche per tutti gli appassionati di sport e i numerosi turisti che popolano Milano in tutti i periodi dell'anno.