Milan, Agresti frena l’entusiasmo: “I veri valori si sono visti all’inizio…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Agresti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, è andato controcorrente in merito al rendimento del Milan post-lockdown. Non sono bastate 9 vittorie e 3 pareggi per convincere il noto giornalista sulla bontà del percorso rossonero. Ecco quali sono i dubbi: “Serie A? I veri valori sono stati espressi nella prima parte del campionato. Il Milan deve pensarci bene prima di pensare che questa squadra sia pronta per lottare per i vertici della classifica“.

