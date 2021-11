Milan, ag. Kjaer: “Congratulazioni, te lo meriti più di chiunque altro”

Kjaer è arrivato 18esimo nella classifica del Pallone d'Oro e il suo agente, Beck, ha parlato così sui social. Le sue dichiarazioni.

Un risultato eccezionale per Simon Kjaer e per il Milan, il diciottesimo posto del difensore danese nella classifica per il Pallone d'Oro 2021, vinto da Lionel Messi, argentino classe 1987 del Paris Saint-Germain, al settimo. Prestazioni eccezionali e un gesto eroico per il classe 1989 rossonero, che è stato giustamente premiato. Tramite il proprio profilo Twitter, il suo agente, Mikkel Back, ha voluto fare i complimenti al centrale milanista. Ecco le sue dichiarazioni: "Congratulazioni al mio storico cliente e amico intimo per essere arrivato 18° nella votazione per il miglior giocatore del mondo. Così orgoglioso di te, te lo meriti più di chiunque altro dopo il tuo fantastico 2021!".