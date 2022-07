Milan, con l’addio di Kessié si chiude l’era Fassone-Mirabelli: il motivo

Con l'addio a parametro zero di Franck Kessié, ormai promesso del Barcellona, si chiude definitivamente l'era Fassone-Mirabelli: ecco i motivi

Carmelo Barillà

Con l'addio a parametro zero di Franck Kessié, ormai promesso del Barcellona, si chiude definitivamente l'era Fassone-Mirabelli. Il duo mercato del Milan, infatti, nel 2017 spese oltre 240 milioni di euro per undici acquisti. Di quei calciatori, in rossonero, era rimasto solamente Kessié. Ora si è chiusa un'era. La grafica di 'Cronachedispogliatoio' riassume il tutto.

Gli undici di Fassone-Mirabelli

Da Antonio Donnarumma ad André Silva, come dicevamo, nessuno è rimasto al Milan. E se Kessié ha lasciato ottimi ricordi nel cuore dei tifosi rossoneri, non si può dire lo stesso degli altri.

Antonio Donnarumma arrivò al Milan come "clausola" per far rinnovare il fratello Gianluigi. Sappiamo come è andata qualche anno dopo. Attualmente gioca al Padova, mentre con il club rossonero non ha mai esordito in Serie A.

Andrea Conti, Leonardo Bonucci ed André Silva giunsero con grandi aspettative, poi non mantenute. Il primo ha giocato alla Sampdoria nell'ultima stagione. Nel caso del difensore della Juve, poi, il ritorno in bianconero (oltre alla stagione da dimenticare) acuirono l'odio dei tifosi del Diavolo. L'attaccante portoghese, invece, ha trovato nuova vita e gol in Bundesliga, prima con l'Eintracht Francoforte ed ora con il Lipsia.

C'è chi come Musacchio, Ricardo Rodriguez, Biglia, Borini e Kalinic non brillò, per usare un eufemismo. Il primo è svincolato, lo svizzero ha disputato una buona stagione al Torino, l'ex centrocampista della Lazio si è accasato all'İstanbul Başakşehir. In Turchia è finito anche Borini, con il Fatih Karagümrük. Kalinic, invece, è tornato in Croazia, all'Hajduk Spalato, dopo le stagioni all'Hellas Verona.

In ultimo Calhanoglu. Discrete stagioni in rossonero, ma il passaggio all'Inter nella scorsa stagione (oltre ad alcune dichiarazioni al veleno), lo fanno risultare indigesto ai tifosi del Milan. Ora, con l'addio di Franck Kessié, 5 anni dopo, si chiude definitivamente l'era Fassone-Mirabelli. E continua quella Maldini-Massara, capace di riportare lo scudetto al Milan e che spera di regalare ai sostenitori rossoneri ben altre pagine di storia.