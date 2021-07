Milan, Accardi: “Niente colpi eclatanti. Protagoniste sempre le tre grandi”

Accardi, noto procuratore, ha parlato di questa sessione di calciomercato, soffermandosi su Milan, Inter e Juventus. Le sue parole.

Il mercato entra nel vivo e il Milan è sicuramente il club che si è mosso di più e meglio, mentre le altre, come sottolinea Giuseppe Accardi, sono rimaste un po' ferme. Secondo il noto procuratore ed ex giocatore, comunque sarà difficile avere grandi colpi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "È un mercato lento. Partirà come sempre negli ultimi giorni di agosto. Non credo a colpi eclatanti. Le protagoniste comunque saranno sempre Milan, Inter e Juventus. Occhio però alla Roma". Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.