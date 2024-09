Milan, Marinozzi ha un dubbio su Abraham: “Non è costante nella finalizzazione”

Un'altra opportunità per dimostrare di essere all'altezza del Milan. Come accaduto prima della pausa, quando Tammy Abraham ha contribuito con un'ottima azione collettiva al 2-2 contro la Lazio, evitando ai rossoneri una sconfitta all'Olimpico. In quella partita, Abraham era subentrato dalla panchina, ma questa volta sarà diverso. Le indicazioni per Milan-Venezia suggeriscono che l'attaccante inglese sarà titolare. Alvaro Morata, che ha recuperato dall'infortunio muscolare subito dopo la partita con il Parma e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, inizialmente partirà dalla panchina.