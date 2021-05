Milan, a ruba la nuova maglia 2021-22: pre-vendite da record

Subito grande successo per la nuova maglia del Milan per la stagione 2021-22: pre vendite da record nella prima ora

Nella prima ora di pre-vendita esclusiva della maglia gara Home Authentic di AC Milan per la nuova stagione sono state già acquistate lo stesso numero di maglie dell’intera prima giornata nella stagione 2020-21.

Questo testimonia ancora una volta la passione e l’attaccamento ai colori rossoneri da parte dei nostri sostenitori sparsi per il mondo, ma è anche la prova di un percorso in continua evoluzione del brand insieme ad un partner importante come PUMA.