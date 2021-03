Milan, A. Filippini: “Tonali? Critiche ingenerose, ha bisogno di tempo”

L'ex calciatore Antonio Filippini ha parlato del rendimento al Milan di Sandro Tonali. Troppe critiche ne suoi confronti

L'ex calciatore Antonio Filippini ha parlato del rendimento al Milan di Sandro Tonali. Troppe critiche ingenerose nei suoi confronti. Ecco l suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Commenti ingenerosi verso Tonali? Secondo me sì, teniamo presente che ha vent'anni ed è alla prima esperienza in una grande squadra come il Milan. Ha pressione addosso, può darsi che qualche partita la sbagli, e in altre invece lasci intravedere quel Tonali visto a Brescia. Gli serve tempo per poter acquisire la maturità da Milan".