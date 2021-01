Milan, A. Colombo: “Lotta Scudetto? Con questa voglia non c’è storia”

Milan, Angelo Colombo sul momento attuale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Angelo Colombo, ex giocatore del ‘Milan degli Immortali’, ha parlato del momento attuale dei rossoneri. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “E’ una sorpresa, sinceramente non me lo aspettavo così ad inizio campionato, ma ora è in effetti anche una conferma. Ed è tutto meritato, in campionato e in Coppa gioca in modo fantastico, faccio i complimenti a tutti: società, allenatore, ragazzi. Anche con la Juve, nell unica gara con un risultato sfavorevole c’è stato gran gioco da parte dei rossoneri. Il risultato è bugiardo. Il bello è che, indipendentemente da chi gioca, la squadra regala un ottimo calcio. E anche senza Ibra ha saputo reagire alla grande. E’ proprio bella da vedere, piacevole“.

Il segreto quale può essere visto che sulla carta non è la più forte?

“Vero, ma da fuori, da tifoso dico che il segreto è la testa. Dall’anno scorso è cambiato l’atteggiamento, c’è un altro spirito, altra motivazione. E’ cambiata la testa perchè alla fin fine i giocatori sono gli stessi”.

E nella corsa scudetto come vede i rossoneri?

"Se vanno avanti così… Certo ci sono Inter, Juve, Napoli, Roma… Il Milan ora deve temere solo se stesso, con questa voglia non c'è storia".