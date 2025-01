Milan, a chi la colpa adesso? A mancare non è solo la base del calcio

Male, molto male. Iera sera il Milan è caduto due volte: prima sul campo di una modesta Dinamo Zagabria e poi in classifica, retrocedendo dal sesto al tredicesimo posto. La Champions League appariva come l'eccezione di una stagione che vive di molti bassi e pochi alti, difatti i rossoneri avevano due risultati su tre per piazzarsi fra le prime 8 squadre d'Europa. E invece, come già accaduto in questi mesi, il Diavolo si fa travolgere e, soprattutto, si fa male da solo.