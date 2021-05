Milan, a Bennacer manca l’ultimo step dal punto di vista fisico | News

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, sta ritrovando la miglior condizione fisica dopo tanti problemi fisici

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul centrocampo del Milan. In particolar modo su Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Considerando che Franck Kessie è inamovibile, l'algerino e l'italiano possono essere considerati in questo momento alternativi.