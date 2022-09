Milan, 3-5-2 validissima alternativa del Piolismo: soluzione o rivoluzione?

4-2-3-1 o 3-5-2? Pioli riflette e la squadra sembra aver dato risposte positive per un possibile cambio modulo nel breve.

Donato Boccadifuoco

La partita di ieri vinta contro la Sampdoria in inferiorità numerica, ha dimostrato sul campo quanto il Milan possa essere ugualmente compatto e propositivo utilizzando una difesa a 3: argomento che di tanto in tanto torna a far capolino dalle parti di Milanello.

Il Milan e il 3-5-2: soluzione o rivoluzione?

Un diktat prima solo presidenziale diventato oggi più un problema di valutazione: quando dici Milan dici quasi sicuramente difesa a 4, solo Zaccheroni vinse osando infrangere quello che da diversi anni è un vero e proprio tabù del Diavolo. Un dilemma quasi amletico che siamo certi stia attanagliando anche la mente del tecnico Stefano Pioli considerate le risposte più che positive ottenute sul campo ieri sera quando con l'ingresso di Kjaer a fianco di Tomori e Kalulu, i rossoneri hanno creato e resistito portando a casa i 3 punti.

SOLUZIONE: dal punto di vista qualitativo, analizzando l'attuale rosa del Milan, il 3-5-2 avrebbe poche controindicazioni: Le caratteristiche tecnico/tattiche/fisiche di Kjaer, Tomori e Kalulu ben si sposerebbero infatti con tale impostazione difensiva. Spostandoci più in avanti sul rettangolo verde, ci accorgiamo che la batteria di potenziali quinti è piuttosto folta e ben assortita: un ruolo che ben si può addire ai terzini titolari Theo Hernandez e Davide Calabria, ma anche ad Alexis Saelemaekers ed al neo acquisto Sergiño Dest. Certo, sicuramente alcuni giocatori come Leao, Messias, Rebic occuperebbero malvolentieri quella zona di campo ma nulla vieterebbe di provarli qualche metro più in là tra i due d'attacco. Già, A proposito di Leao...

RIVOLUZIONE: Già ieri sera nelle classiche intervista post partita, Simon Kjaer ha lasciato intendere quanto Leao possa andare in difficoltà con quel sistema di gioco ma Rafa domenica prossima sarà costretto a saltare per squalifica lo scontro diretto contro il Napoli. E dunque, perché non fare di necessità virtù? L'impressione è che, giustamente, il Milan nel corso delle ultime stagioni abbia trovato il proprio equilibrio, equilibrio che ha portato a vincere un campionato. Vale la pena tentare qualcosa di completamente diverso? Non è un caso se a volte il gioco di molti allenatori viene identificato con il numero di giocatori schierati in difesa. Inoltre, molto cambierebbe anche sulla trequarti con Charles De Ketelaere probabilmente costretto ad arretrare leggermente il proprio raggio d'azione (a meno che non decidessimo di muoverci su un terreno più vicino al 3-4-1-2).

Una nuova freccia nell'arco

Lecito anche chiedersi se tutti questi termini abbiano un senso considerando che il Piolismo si basa si un movimento estremamente fluido dei propri interpreti. Certamente difficile un passaggio definitivo ad un 3-5-2, molto più probabile invece che tale modulo diventi a tutti gli effetti una freccia nell'arco a disposizione del tecnico rossonero da usare all'occorrenza per centrare il bersaglio, magari già domenica nella super sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. E poi chissà...in fondo i tabù sono fatti per essere sfatati.