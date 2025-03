Milan 2025-2026, la formazione è già pronta: in panchina ci sarà ...

Davanti, Santiago Giménez sarebbe supportato da Leão. Pulisic, ad ogni modo, avrebbe libertà di inventare gioco, di inserirsi, di andare in porta e Leão, è vero, non ama la posizione da seconda punta, ma in quel ruolo sarebbe sgravato da compiti difensivi. Con la conseguenza di essere più lucido sotto porta e maggiormente presente in area di rigore. Muovendo poche pedine, questo assetto tattico potrebbe tramutarsi facilmente in un più 'canonico' 4-3-3 sul rettangolo di gioco.