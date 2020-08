Milan, 20 volte consecutive in rete in Serie A: ecco da quando non succedeva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le difficoltà iniziali a trovare la via della rete, il Milan si è sbloccato alla grande nel girone di ritorno. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è andata in gol per ben 20 partite consecutive: una particolarità che non accadeva dalla stagione 2012/2013 (22 partite in quel caso). Questa è la quinta volta in cui il Milan ha confermato questa statistica, prima del 1948/49, 1991/92, 2003/04 e 2008/09.

