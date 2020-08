Serie A – Milan, 41 punti nel girone di ritorno: mai così tanti dal 2012/2013

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con la vittoria per 3-0 di ieri sera contro il Cagliari, il Milan di Stefano Pioli ha chiuso il girone di ritorno con 41 punti, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Era dalla stagione 2012/2013 che i rossoneri non facevano così bene in un girone. Quell’anno di punti ne collazionarono 42 in metà torneo. Le uniche 2 sconfitte in questo 2020 per il Milan, sono arrivate nel derby contro l’Inter (4-2) e contro il Genoa (1-2).

