Milan, 18 anni fa la scomparsa di Schiaffino: il suo ricordo | News

Milan, 18 anni fa si spegneva il mitico Schiaffino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 13 novembre 2002, a Montevideo (Uruguay), nella sua città natale, moriva il grande Juan Alberto Schiaffino.

Nel corso della sua vita, Schiaffino è stato prima giocatore e poi allenatore. Dopo aver fatto la storia con il Peñarol, nel 1954 si traferì in Italia per giocare nel Milan.

In rossonero ci rimase per 6 stagioni, prima di chiudere la carriera nella Roma. Da allenatore, ha allenato prima l’Uruguay e poi le giovanili del Peñarol. Centrocampista offensivo esile fisicamente, Schiaffino era dotato di grande intelligenza tattica e ottima visione di gioco.

Lo scrittore e giornalista Eduardo Galeano, usò queste parole per descrivere Schiaffino: “Con le sue giocate magistrali, organizzava il gioco della squadra come se stesse osservando tutto il campo dalla più alta torre dello stadio”.

Con la maglia del Diavolo, Schiaffino ci giocò per 171 partite, e andò in rete 60 volte. Il suo palmares con il Milan parla di 3 Scudetti e 1 Coppa Latina. Schiaffino si spense esattamente 18 anni fa, a 77 anni, per colpa di un tumore.

