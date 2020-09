Milan, 14 partite senza sconfitte: record di Ancelotti nel mirino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le statistiche e i numeri del Milan sono sin qui davvero straordinari. I rossoneri sono imbattuti da ben 14 gare consecutive, un record davvero importante che non accadeva da moltissimo tempo. L’ultima striscia di risultati utili era stata nel 2008 con Carlo Ancelotti in panchina.

Questa la stratistica che riportano i colleghi Opta: “Il Milan è imbattuto da 14 partite in tutte le competizioni (10 vittorie, 4 pareggi): si tratta della serie positiva più lunga dei rossoneri da quella registrata nel novembre 2008, con Carlo Ancelotti in panchina (16)”.

Stefano Pioli mette Ancelotti nel mirino: altri due impegni e quel “record” può essere quantomeno eguagliato. Ma a prescindere da record e strisce positive, il Milan deve pensare a far bene in questo inizio di stagione. L’esordio stagionale, contro lo Shamrock Rovers, è stato positivo: netto 2-0 in trasferta, e primo passaggio del turno. Ora si lavora per la prima in Serie A, contro il Bologna lunedì sera a San Siro, e poi ancora in Europa League.

