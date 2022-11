Milan, 13 partite nel weekend per il settore giovanile: il programma | News

(fonte acmilan.com) - 13 partite nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero, con tanti impegni per le Under femminili (riposa solo la Primavera di Mister Corti) e diverse sfide in trasferta per numerose rappresentative. A cominciare, domenica, dal triplo incrocio contro il Venezia a Mestre per - in ordine d'orario - U15, U16 e U18. In trasferta giocherà anche la Primavera, in Puglia sul campo del Lecce, in quello che per i ragazzi di Abate sarà l'ultimo appuntamento dell'anno solare 2022.